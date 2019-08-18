Бурджанадзе заявила, что Грузия зря "захлопнула двери"

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе назвала ошибкой принятое десять лет назад решение о выходе Грузии из СНГ.

"Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест", — приводит слова Бурджанадзе РИА Новости.

По ее мнению, тогда официальному Тбилиси нужно было действовать наоборот: максимально использовать поле СНГ, чтобы озвучить все беспокоящих страну проблемы, а в лидерах Содружества искать поддержку и понимание. Экс-спикер парламента добавила, что нахождение Грузии в СНГ не ущемляло ее суверенитет.

Грузия официально покинула СНГ 18 августа 2009 года, таким образом выразив протест в связи с действиями России в августе 2008 года.