Момент ДТП автобуса с китайскими туристами в Москве попал на видео

В Москве автобус с китайскими туристами сбил бетонный столб на шоссе Энтузиастов, медицинская помощь потребовалась 18 пассажирам.

Ранее сообщалось, что возможным виновником аварии является водитель автобуса, мужчина 1972 года рождения. По некоторым данным, штрафы за нарушение правил дорожного движения ему выписывались более трех десятков раз.

Опубликованные кадры демонстрируют, что водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и, пытаясь избежать столкновения с впереди стоящим автомобилем, резко свернул вправо и врезался в столб.