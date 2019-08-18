Фото в плавках и мигранты: Сальвини взбудоражил Италию и пошел ва-банк

В Италии правительственный кризис на этой неделе достиг пугающих не только для самой страны, но и для всей Европы масштабов. Сенат постановил провести 20 августа дебаты о доверии правительству Джузеппе Конте. Все идет к досрочным парламентским выборам, и выиграть их намерен инициатор происходящего — вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, который, судя по всему, пошел ва-банк.

Запуская кризис, Маттео Сальвини рискует отправить в отставку и самого себя. Два дня ему, возможно, осталось работать вице-премьером, но метит он гораздо выше — в премьеры, и потому любое публичное мероприятие по линии МВД, например, визит в школу карабинеров, для него уже часть предвыборной кампании. С одной стороны кричат "Сальвини – премьер", с другой — кортеж забрасывают водяными бомбами.

"Я самый терпеливый человек на земле. Я это доказал за год и два месяца. Но я останусь в правительстве, только если смогу проводить свою политику. И если оно падет, должны быть назначены новые выборы", — заявляет Сальвини.

Это действительно предвыборная кампания, но Италия таких не видывала: будущий премьер-министр сам себя снимает на телефон, сам выходит в прямой эфир в социальных сетях. К избирателю он близко как никогда – рассказывает, что выпивает на ужин, чем грешит (блины с "Нутеллой" на ночь). С поклонниками он плавает в море, делает селфи в плавках. Италия с восторгом рассматривает и формы возможной будущей первой леди — у Сальвини новая подружка Франческа Ведрини, кроме фигуры у нее безукоризненная репутация: папа из правых, бывший депутат партии Берлускони.

Но не плавки и блины с "Нутелллой" в социальных сетях творят чудеса с рейтингом. Год назад после выборов у Сальвини и его "Лиги" было 28 процентов, много, но недостаточно, чтобы руководить страной и сидеть в Белом доме в одиночку. Сегодня у него почти 40. Проценты и популярность росли стремительно, потому что стремительно падал уровень миграции.

Сальвини закрыл для гуманитарных кораблей все их порты, но последний корабль — корабль раздора Open Arms, что две недели маячит на горизонте Лампедузы, — скорее всего, придется разгрузить: на борту ссоры, мигранты справляют нужды там же, где и едят. Накануне экипаж — команда испанская – спустил за борт спасательные шлюпки: беженцы угрожают выброситься за борт и добираться до Италии вплавь.

"Постоянные ссоры, споры на борту. Если честно, напряжение здесь невыносимое. Уже 17 дней приходится терпеть это напряжение, — говорит основатель компании Open Arms Оскар Камп. — Даже ни с каким арестованным нельзя обращаться таким образом, а нас удерживает против нашей воли европейское правительство, у которого есть судебное решение, которое обязывает нас эвакуировать всех этих людей, чтобы получить санитарную помощь. Я бы сгорел со стыда, если бы был лидером, политиком или председателем правительства, потому что то, что мы, испанские граждане, переживаем на борту Open Arms, не имеет оправдания".

Кроме SOS капитана в эфире регулярно появляются заявления известных людей. Выступил Ричард Гир — он на стороне "ангелов", а не тех, кто их демонизирует; фамилии не называет, но Маттео Сальвини намек понял и предложил Гиру забрать беженцев в Голливуд к себе на виллу.

"Эти люди — ангелы, они выжили в Ливии. Они пережили трагедии и получили травмы, чтобы хотя бы добраться до лодок и оказаться в море. Удивительные, сильные и мягкие люди, они все мне нравятся", — заявил Ричард Гир.

Внешняя политика в полномочия министра внутренних дел не входит, но что думает Сальвини об отношениях с Россией и Китаем, знает вся Европа, и ей это очень не нравится. Год назад брак по расчету "Движения пяти звезд" и "Лиги" вызывал у Брюсселя скепсис. Сальвини-премьер и единоличный хозяин Палаццо Киджи привел ЕС в ужас.

В западной прессе — конкурс на самую страшную карикатуру. The Spectator пытается раскрыть формулу успеха лидера "Лиги" — и он в виде неандертальца. The Independent о Сальвини в плавках, бросающем вызов премьеру Конте, пишет прямо в заголовке. Карикатурист Der Spiegel на своей странице подвешивает Сальвини вниз головой — итальянцы вспомнили фотографии с Муссолини. Le Monde открыто пишет, что приход к власти "Лиги" в союзе с Берлсукони ставит под угрозу ЕС: "Подобная конфигурация, невиданная в Европе с послевоенных времен, способна поставить под угрозу саму суть европейского проекта".

С 1919 года такого не было — правительственный кризис в августе. И тут даже самые близкие соратники Сальвини засомневались, стоило ли посягать на святое — священный для итальянцев и их отпусков август и праздник Феррагосто. Но решение принято. Как написал на своей странице бывший соратник по коалиции Ди Майо, который активно ведет переговоры с левыми, — яичница подана. 20 и 21 августа парламент должен вернуться из отпуска, выслушать премьера и проголосовать по вопросу о вотуме недоверия его кабинету.