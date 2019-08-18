Тренер "Зенита" Семак извинился за поведение после матча с "Ахматом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак принес извинения за слова, высказанные в адрес судейской бригады Алексея Матюнина, обслуживавшей матч с "Ахматом". Работа арбитра и его помощников вызвала нарекания у обеих команд.

После игры один из тренеров "Зенита" Виллиам де Оливейра отправился на поле поговорить с судьями, но был остановлен Семаком. "Не надо с этими козлами разговаривать", — крикнул тренер "Зенита". Эти слова попали в эфир.

На следующий день Сергей Семак на своей странице в социальной сети принес свои извинения за проявление эмоций. При это тренер чемпионов России считает, что судейская бригада допстила ошибки, повлиявшие на ход встречи.