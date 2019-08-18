Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве). Как и в прошлый раз сработала автоматика, сообщается на сайте "Росэнергоатома".

После ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок был остановлен. После выяснений причин срабатывания защиты энергоблок вновь будет включен. Энергоблок № 3 продолжает работу в соответствии с графиком. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона.

Ранее сообщалось, что энергоблок № 4 остановлен 12 июля из-за срабатывания системы защиты. Тогда причиной остановки было названо изменение характеристик конденсатора.

Это первая АЭС большой мощности в истории атомной энергетики России и единственная с реакторами разных типов. Именно на Белоярской АЭС эксплуатируется самый мощный энергоблок в мире с реактором на быстрых нейтронах БН-600 (№ 3). По показателям надежности и безопасности он входит в число лучших ядерных реакторов мира.

Энергоблоки № 1 и № 2 выработали свой ресурс и в 1980-е годы были окончательно остановлены. Сейчас рассматривается возможность расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 5 с быстрым реактором мощностью 1200 МВт.