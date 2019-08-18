Из-за ливней в Биробиджане ввели режим ЧС

В Биробиджане введен режим ЧС: из-за сильных ливней в городе ухудшилась гидрологическая обстановка, зафиксирован подъем уровня воды в реках.

В реке Бира при уровне выхода на пойму 320 сантиметров уровень воды поднялся до 338 сантиметров. Икура поднялась до 247 сантиметров (норма – 230).

Затоплены садово-огородные участки и дворовые территории на нескольких улицах. Из-за паводка отменили автобусной сообщение с поселком Щукинка, стоит вопрос об эвакуации населения.

Всего подтоплено более 400 участков, несколько участков дорог.

Для оценки ущерба сформированы специальные комиссии.

Роспотребнадзор рекомендует жителям не употреблять сырую воду из-под крана.

К сильным ливням в Еврейской автономной области привели тайфуны в Японии и Китае, передает ТАСС.