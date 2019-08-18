JDD уточнила, что случилось с Брижит Макрон

Супруга президента Франции Брижит Макрон вывихнула плечо, поскользнувшись в лодке. Однако, несмотря на это, она вместе с мужем Эммануэлем Макроном в субботу, 17 августа, приняла участие во встрече, организованной по случаю годовщины освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Journal du Dimanche, мадам Макрон появилась на публике с бандажом на руке. Тем не менее после встречи президентская чета отправилась на прогулку с местными жителями, где они делали селфи и обменивались рукопожатиями.

Президент Франции вторую неделю находится в отпуске. Они с супругой отдыхают в форт Брегансон — резиденции президентов на Лазурном берегу.

В понедельник, 19 августа, у Макрона в его летней резиденции запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.