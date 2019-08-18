Школьник-отличник забрал на тот свет брата, сестру, мать и бабушку с дедушкой

Состояние психики подростка, убившего всю семью в селе Патрикеево, ранее не вызывало подозрений у медиков. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области, убийца был отличником и участвовал в конкурсе "Умники и умницы".

Перед тем как свести счеты с жизнью, подросток написал записку, в которой пожелал "не расстраивать родственников". Хотя семья не состояла на учете как неблагополучная, содержание письма может свидетельствовать о возможной шизофрении у юноши.

16-летний подросток убил 66-летнего дедушку, 69-летнюю бабушку, 42-летнюю мать и сводных брата и сестру 4 лет. На телах погибших найдены рубленые раны.

Мать детей с обоими мужьями была в разводе. Отец убийцы проживает в другом городе. Прокуратура возбудила уголовное дело и проводит проверку, пишет "Интерфакс".