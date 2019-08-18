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18 августа 201915:57

Гол Маркова принес "Рубину" победу над "Арсеналом"

twitter.com/fcrk

Воскресную программу шестого тура российской премьер-лиги открыл матч в Казани, где "Рубин" принимал тульский "Арсенал". Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.

Первый тайм остался за гостями. Футболисты "Арсенала" создали несколько опасных моментов у ворот казанцев. Но надежно действовал вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Незадолго до перерыва и он был бессилен, но удар Игоря Горбатенко пришелся в перекладину.

Во втором тайме ситуация на поле изменилась. Уже чаще атаковали хозяева, а туляки сдерживали их натиск. Но все же "Рубин" добился желаемого результата.

На 68 минуте на поле появился нападающий казанцев Евгений Марков. А через четыре минуты он принимал поздравления партнеров. Евгений переправил мяч в ворота после передачи своего тезки Евгения Башкирова.

"Арсенал" мог отыграться. В конце встречи гости не использовали два выгоднейших момента. Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место. Столько же очков у "Арсенала", который стоит на строчку выше благодаря большему количеству мячей.

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