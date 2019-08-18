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Аварии и ДТП 1 час назад

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18 августа 201916:29

Смертельная авария с московским инспектором ДПС попала на видео

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В Москве патрульный автомобиль врезался в грузовик и перевернулся. Один полицейский погиб, его напарнику потребовалась медицинская помощь.

Авария произошла в воскресенье около 11 часов утра на Севастопольском проспекте. Полицейский автомобиль с большой скоростью ехал со включенными световыми сигналами, однако водитель большегруза перестроился прямо перед патрульной машиной, не заметив ее.

 

Автомобиль с полицейскими после столкновения подскочил и перевернулся. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, сидевший за рулем машины инспектор погиб на месте. Второй полицейский получил травмы, об их тяжести и характере не сообщается.

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