Экс-игрок сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Бывший защитник лондонского "Арсенала", "Челси" и сборной Англии по футболу Эшли Коул сделал заявление, в котором сообщил о завершении профессиональной карьеры игрока. Тееперь 38-летний англичанин планирует остаться в футболе в качестве тренера.

"После долгих размышлений пришло время завершить карьеру, — сказал Коул, слова которого приводит Спортс.Ru со ссылкой на Daily Mail. – С нетерпением жду следующей главы, которая будет связана с тренерской деятельностью. Я надеюсь на это. Сейчас я прохожу курс и хочу стать великолепным тренером".

Напомним, что Коул является воспитанником лондонского "Арсенала". В 2006 году он покинул команду, и выступал также за "Челси", итальянскую "Рому", американский "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Дерби Каунти".

За свою карьеру он трижды выигрывал чемпионат Англии, Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке английской лиги. В составе сборной Англии он провел 107 матчей.