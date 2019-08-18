США обвинили в посягательстве на целостность Сирии

Иран обеспокоен действиями США, которые создают зону безопасности на северо-востоке Сирии. Как заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, такое поведение Вашингтона является открытым посягательством на территориальную целостность и суверенитет Сирии. Эти действия идут вразрез с принципами международного права и устава ООН, указал он.

Последние заявления и договоренности американских чиновников о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии иранский дипломат назвал "провокационными" и "вызывающими обеспокоенность", пишет РИА Новости.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США должны поменять подход к странам Персидского залива. Политику Америки на фоне напряженности в заливе Рухани назвал ошибочной и выразил убежденность в том, что снижение напряженности в регионе "пойдет на пользу всем".