Интерактивность и комфорт: Гагарин принял тестовый рейс из Внукова

Саратовский аэропорт Гагарин сегодня принял первый тестовый рейс, прибывший из московского Внукова. Пожарные машины сделали для лайнера водную арку – так по традиции встречают первый самолет. Официальное открытие аэропорта состоится уже 20 августа.

Раньше самолеты сюда не прилетали. "Боинг 737-800" первым касается взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту. Его встречают две пожарные машины, никаких нештатных ситуаций, по традиции две струи воды образуют арку, и первое воздушное судно едет к месту парковки.

На борту 160 человек. Среди них — высокопоставленные лица. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осматривает в деталях новый саратовский аэропорт. Проявляет предельное внимание к мелочам. Какие-то детали еще предстоит доделать, но сейчас понятно — на эту воздушную гавань возлагают большие надежды.

"Есть план расширять Гагарин – ведь аэропорт узловой", — подытоживает Володин.

Аэропорт появился практически в поле. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Среди прочих строительство аэропорта профинансировал ВЭБ РФ из Фонда национального благосостояния — 5,4 миллиарда рублей. Это существенные вложения в транспортную и коммунальную инженерную инфраструктуру, сам пассажирский терминал, более того — арт-объект.

В здании — мультимедийные инсталляции и исторические экспонаты. Так, "Фотон-М" успел побывать за пределами земли. Теперь он украшает зал вылета.

Максимальная интерактивность и комфорт пассажиров были приоритетами проекта.

"Мы все время пытаемся реализовывать проекты с точки зрения качественных услуг. Аэропорт Гагарин уже отвечает этим требованиям", — заявил предприниматель Виктор Вексельберг.

Для самого Юрия Гагарина Саратов — место знаковое. Он здесь учился. И здесь же закончилось его космическое путешествие. Он приземлился в Энгельсском районе недалеко от села Новая Терновка. Стилистика аэропорта выдержана в космической тематике. Даже своя аллея космонавтов есть. Сюда прилетели и люди, которые бывали за пределами земли: Юрий Шоргин и Сергей Прокопьев, который несколько месяцев назад вернулся с МКС.

"Саратов подсказал мне путь в космос", — коротко заметил Прокопьев.

Они установили памятные знаки со своими автографами. Аэропорт заработает в полную силу уже 20 августа и сможет принимать до 1 миллиона пассажиров в год.