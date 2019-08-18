18 августа 201917:29
Самолет загорелся в воздухе: погибший пилот Яка выполнял фигуры высшего пилотажа
Стали известны подробности катастрофы самолета Як-55 в Самарской области в воскресенье. Как сообщили ТАСС в Приволжской транспортной прокуратуре, пилот Сергей Химич выполнял фигуры высшего пилотажа, когда самолет загорелся.
Як разбился при жесткой посадке на аэродром в селе Подстепки. Сергей Химич погиб при ударе. На месте падения пожарные потушили возгорание.
Пилот являлся собственником самолета. Прокуратура проводит проверку. Сергей Химич ранее представлял Самарскую область на соревнованиях по авиаспорту.
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