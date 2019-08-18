Самолет загорелся в воздухе: погибший пилот Яка выполнял фигуры высшего пилотажа

Стали известны подробности катастрофы самолета Як-55 в Самарской области в воскресенье. Как сообщили ТАСС в Приволжской транспортной прокуратуре, пилот Сергей Химич выполнял фигуры высшего пилотажа, когда самолет загорелся.

Як разбился при жесткой посадке на аэродром в селе Подстепки. Сергей Химич погиб при ударе. На месте падения пожарные потушили возгорание.

Пилот являлся собственником самолета. Прокуратура проводит проверку. Сергей Химич ранее представлял Самарскую область на соревнованиях по авиаспорту.