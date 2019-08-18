Аварийная посадка в Подмосковье: МАК оценил состояние самописцев Airbus

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обследовали бортовые самописцы, самолета "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, и пришли к выводу, что регистраторы находятся в нормальном состоянии.

На обоих самописцах: и речевом, и параметрическом — сохранились записи аварийного полета. Сейчас в научно-техническом центре МАК ведется их расшифровка и анализ. По словам источников, запись переговоров экипажа с диспетчерами "четкая, хорошая".

В работе комиссии, которая занимается расследованием авиапроисшествия, участвуют сотрудники Росавиации, а также уполномоченный представитель Бюро расследований Франции — государства-разработчика самолета и двигателей. Кроме того, назначен уполномоченный представитель Великобритании, представляющий интересы государства регистрации воздушного судна (Бермуды), пишет "Интерфакс".

Airbus-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", утром 15 августа вылетевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел на кукурузное поле в районе деревни Рыбаки Раменского округа Московской области. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, в больнице находится одна пассажирка. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.