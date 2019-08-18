Россиянин Иванюк выиграл серебро этапа "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал серебряную медаль 11 этапа "Бриллиантовой лиги", который проходит в английском Бирмингеме. 26-летний российский прыгун в высоту продемонстрировал результат 2,23 метра.

Иванюк пропустил вперед только представителя Австралии Брендона Старка, который покорил планку сначала на высоте 2,26 метра, а позже улучшил свой результат до 2,30 метра. Замкнули тройку лучших прыгунов сразу два спортсмена: кениец Мэттью Саве и китаец Ван Юй. Они прыгнули на 2,23 метра, как и Иванюк, но проиграли ему по количеству совершенных попыток.