Подросток убил своих бабушку и дедушку, чтобы не расстраивать

Под Ульяновском 16-летний подросток убил свою семью — четырехлетних брата и сестру, мать, бабушку с дедушкой, а затем и себя. Следователи предполагают, что юноши могло быть психическое расстройство.

По некоторым данным, предполагаемый убийца оставил записку, а также голосовое сообщение своему знакомому, где сообщает о том, что не хочет, чтобы его дедушка и бабушка были расстроены его поступком, и по этой причине должен лишить их жизни.

СК, возбудивший уголовное дело по факту убийства, опубликовал видео с места происшествия, где сейчас работают следователи.