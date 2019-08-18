Испания готова принять судно с мигрантами, но получила отказ

Испания готова принять каталонское судно с более чем сотней мигрантов на борту. Но организация Open Arms, которой оно принадлежит, это предложение отвергла. Дело в том, что на борту "чрезвычайная гуманитарная ситуация", чтобы добраться до острова, на котором можно сойти, потребуется ещё шесть дней плавания.

Ранее береговая охрана Италии доставила на Лампедузу 28 несовершеннолетних беженцев. На это дал добро вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини. Именно он запретил высадиться мигрантам в Италии, несмотря на давление коллег и общественности.

Судно Open Arms уже более двух недель не может найти возможность высадить на берег подобранных людей. На прошлой неделе с гуманитарной помощью к ним приезжай голливудский актёр Ричард Гир. Он попросил Сальвини разрешить зайти судну в территориальные воды, на что итальянский вице-премьер предложил самому Гиру перевезти беженцев на частных вертолётах на свои виллы.