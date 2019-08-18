Пушков похвалил Кулебу за "момент просветления", а Цеков "дополнил картину"

Сенатор Алексей Пушков считает, что у постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы наступил редкий момент просветления.

Перед этим Кулеба высказал мнение, что в результате постоянных экспериментов Украина теряет ключевые признаки государства – население и территорию. За 28 лет так и не удалось создать экономического чуда.

Пушков в ответ написал твит, в котором порекомендовал Киеву решать насущные проблемы, а не заниматься борьбой с Россией. Пять лет русофобии откинули Украину в прошлое.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков подтвердил правоту Кулебы. и дополнил картину: за прошедшие годы Украина так и не стала цельным государством, поскольку все ресурсы тратились на борьбу с Россией.

На Украине сейчас война, в прошлом — две революции и шесть волн радикальных реформ. Но институтов госвласти по-прежнему нет.