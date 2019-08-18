"Слуга народа": быстрого завершения войны не будет

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков озвучил ожидания граждан от властей Украины. По его мнению, на первом месте — окончание военного конфликта в Донбассе. Однако до завершения конфликта предстоит "пройти большой путь", считает политик. И пройти его предстоит "всей стране". В интервью изданию "Новое время" он также отметил, что решение о прекращении войны конечно же будет принимать не парламент.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года приняты уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.