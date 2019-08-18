Ограничение выезда: приставы будут отправлять должникам сообщения

С 2020 года российским судебным приставам могут дать возможность посылать должникам СМС, в которых им сообщат об ограничении выезда за рубеж или других мерах принудительного исполнения в связи с долгом. Это предусмотрено поправками в закон "Об исполнительном производстве", который правительство РФ 6 августа внесло на рассмотрение Госдумы.

Если законопроект будет принят, Федеральная служба судебных приставов сможет уведомлять граждан о долгах и их последствиях не только по СМС, но и через личный кабинет на Едином портале государственных услуг.

Правда, такие действия могут быть совершены только с согласия гражданина, участвующего в исполнительном производстве. Для этого должник должен будет написать расписку, где заявит о своем согласии, а также укажет номер мобильного телефона, на который ему будут отправлять СМС. Не согласных с такими способами должников будут уведомлять по-старому, в том числе по почте, пишет ТАСС.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, ставшими участниками исполнительных производств, извещения смогут отправлять также по адресам их рабочей электронной почты.

По данным ФССП России, на 1 июля текущего года постановления о временном ограничении выезда должников за границу действовали в отношении 3,6 миллиона человек. За полгода ограниченные в праве выезда россияне погасили долги почти на 45 миллиардов рублей.