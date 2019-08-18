Сестры Аверины выиграли восемь медалей на этапе Кубка вызова

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины продолжают триумфальные выступления на этапе Кубка Мирового вызова, который проходит в белорусском Минске. В воскресенье россиянки завоевали восемь медалей на двоих.

Дина выиграла три золота: на ее счету победы в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Арина же в данных дисциплинах стала обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медалей. В соревновании с обручем первенствовала израильтянка Линой Ашрам, у Арины и Дины серебро и бронза соответственно.

Напомним, что накануне в субботу Дина также добилась победы в индивидуальном многоборье. У Арины – серебро.