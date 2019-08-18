Стало известно о тайных переговорах между Грецией и США

США и Греция ведут переговоры о расширении и модернизации военного соглашения. Как стало известно газете "Вима", подписание документа возможно во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Афины в октябре.

Стороны обсуждают продление соглашения о базе Суда на Крите (способна принимать авианосцы) на срок до десяти лет, военно-воздушных базах Ларисы, базах армейской авиации в Стефановикио в Магнезии и порт Александруполис.

Эксперты сходятся во мнении, что США намерны плотно интегрировать Грецию в свою стратегию "передовых государств" (front states). Согласно плану, Польша, Израиль и Греция должны сыграть свою роль в "сдерживании великих держав".

Военное сотрудничество с США активно продвигало правительство Алексиса Ципраса, но новое правительство Греции хочет получить от американцев что-то существенное. При первом одобрении соглашения в 1990 году США поставили Греции воорущений на 350 миллионов долларов, пишет РИА Новости.