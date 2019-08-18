Жесткий Brexit Джонсона назвали предательством

На этой неделе исполнилось ровно полвека вводу британских войск в Северную Ирландию. Операция "Знамя", длившаяся 38 лет, стала одной из самых продолжительных в новейшей истории Британии. За эти годы страна, считавшаяся едва ли не эталоном демократии, успела продемонстрировать миру и расстрелы мирных демонстраций, и аресты без суда и следствия, и массовые пытки в тюрьмах. При том, что цель изначально была благой — прекратить столкновения католиков и протестантов в Белфасте. Но вместо ожидаемого замирения началась долгая и кровопролитная гражданская война. Число радикалов среди ирландских националистов возросло многократно, а Ольстер захлестнула волна терактов, которая к началу 90-х докатилась даже до Лондона.

В итоге британским властям все равно пришлось пойти на компромисс и начать переговоры. Юбилей этого исторического урока выглядит особенно символично именно сейчас, когда Британию вновь возглавили люди, предлагающие разрубать то, что никак не развязывается. Борис Джонсон — сторонник жесткого Brexit, то есть Brexit без соглашения, — не может не знать, что развод с Евросоюзом всколыхнет сепаратистские настроения там, где их прежде сглаживала общая принадлежность к единой Европе. И это не только Северная Ирландия, но и Шотландия — и там, и там на референдуме большинство проголосовало против выхода из ЕС. Не исключено, что именно опасаясь обострения всех общественных противоречий, которое Brexit может вызвать в Британии, Борис Джонсон занялся реформой полиции и тюрем.

Лэнс Форман — потомок иммигрантов из России. В 1905 году его прадед основал на востоке Лондона коптильню. Семейное дело процветает и поныне, а придуманный больше ста лет назад метод копчения официально зарегистрирован в Евросоюзе как "Лондонский" и даже имеет престижный европейский сертификат о защите географического указания. При этом хозяин фирмы в 2016-м голосовал за выход из ЕС, а этой весной вступил в новую партию под названием Brexit, которая на выборах в Европарламент задавила в Британии всех политических конкурентов, набрав 32 процента голосов. Став евродепутатом, Лэнс от своих убеждений не открестился.

"Европа со своими правилами и регулированием несет нам одни убытки. Несколько лет назад нас заставили заменить все упаковки, потому что на пакете с копченным лососем должна была появиться надпись "Содержит рыбу". Это глупо. С одной стороны, мелочь, но они нагромождаются. Пару недель назад у нас в цеху сломалась роликовая дверь. Обслуживающая кампания отказалась ее ремонтировать, заявив, что по новым правилам ЕС мы должны заменить дверь на новую, которая стоит 4 тысячи фунтов стерлингов", — говорит Лэнс Форман.

Он надеется сложить свои депутатские полномочия через два с половиной месяца, после того, как 31 октября Великобритания все-таки покинет Евросоюз. Форман надеется на нынешнего британского премьер-министра Бориса Джонсона, которого хорошо знает лично. "Он все поставил на это, мечтая стать премьер-министром, так что вряд рискнет свернуть с этого пути", — говорит депутат о премьере.

Это воодушевление в Великобритании разделяют далеко не все. Остановить Джонсона, который пугает Евросоюз выходом без соглашения, сейчас пытается не только оппозиция, но и его однопартийцы. Бывший министр финансов консерватор Филип Хаммонд заявил на этой неделе, что жесткий Brexit грозит развалом Соединенного Королевства и потерей Шотландии и Северной Ирландии: "Выход из ЕС без соглашения будет таким же предательством результатов референдума, как и то, если мы никуда не уйдем. Британцев убеждали, что мы покинем Евросоюз, но сохраним с ним тесные связи. Им обещали, что заключить соглашение будет проще простого. Мы видим, что люди хотят сохранить надежные торговые связи с ЕС, чтобы защитить свои рабочие места, благосостояние страны, минимизировать риски. И поднимать планку так высоко, неминуемо вести страну к выходу без соглашения, было бы предательством".

Лидер оппозиции Джереми Корбин призвал как можно скорее отправить правительство Джонсона в отставку. В качестве временного главы кабинета Корбин предлагает самого себя и обещает добиваться еще одной отсрочки Brexit: "Я надеюсь, что вотум недоверия получит всеобщую поддержку. Это позволит остановить безумное стремление к жесткому Brtexit. Будет сформировано правительство под руководством лейбористов, оно предотвратит выход без соглашения и подготовит страну к новым всеобщим выборам, и таким образом люди сами решат свою судьбу".

Действиями британских политиков недовольна королева — об этом, ссылаясь на свои источники при дворе, сообщила газета The Sunday Times. Якобы после референдума о Brexit Елизавета Вторая обронила в узком кругу фразу о том, что нынешний политический класс не умеет управлять.

Борис Джонсон утверждает, что это не он, а Евросоюз подталкивает Великобританию к жесткому Brexit: "Наши европейские друзья не проявляют готовности пойти на компромисс, они и вовсе не идут на него, когда дело касается соглашения о выходе, хотя оно было трижды отвергнуто. Они цепляются за каждую букву и запятую, думая, что наш парламент все еще может заблокировать Brexit. Самое ужасное то, что чем дольше это продолжается, тем больше вероятность того, что мы будем вынуждены уйти без соглашения. Это не то, чего хочу я, и мы к этом не стремимся, но нам нужно, чтобы наши европейские друзья пошли на компромисс".

Готовность заключить такую сделку подтвердил приезжавший на этой неделе в Лондон советник американского президента Джон Болтон. Сделанные им заявления вызвали в Европе легкое недоумение: Болтон поддержал выход без соглашения и почему-то представил Brexit как восстание крестьян. "Поведение Евросоюза, когда люди голосуют вопреки желаниям элит, заставляет крестьян голосовать снова и снова, пока они своего не добьются", — заявил советник Трампа.

Британские фермеры отправили к департаменту международной торговли в центре Лондона отару овец. Они обеспокоены тем, что в результате жесткого Brexit не смогут конкурировать с производителями мяса в континентальной Европе. В Шотландии состоялась массовая манифестация с требованием провести еще один референдум о независимости. На фоне растущего раскола в стране Борис Джонсон решил заняться реформированием исправительных заведений. В тюрьме города Лидс премьер-министру показали фотографию яйца из-под киндер-сюрприза, его обнаружили в кишечнике заключенного, занимавшегося контрабандой.

- Это яйцо внутри него? – поинтересовался премьер.

- Да, — ответил охранник.

- Оно вставлено внутрь?

- Да, он вставил его в себя.

Джонсон тут же заявил, что готов выделить 100 миллионов фунтов на новые сканеры и техническое оснащение мест заключения. Британские тюрьмы сейчас переполнены, в мае этого года суд Амстердама отказался экстрадировать в Англию преступника, объяснив это бесчеловечными условиями содержания заключенных в ливерпульской тюрьме. Правительство Джонсона обещает построить новые и более комфортные заведения, но, учитывая политический кризис из-за Brexit, еще неизвестно, кто и когда эти планы в итоге осуществит.

Правительство Джонсона сейчас пытается проявить жесткость во всем: жесткий Brexit, бескомпромиссная борьба с преступностью, обещания многомиллионных инвестиций в госсектор. Все это похоже на предвыборную агитацию.

Ближайший помощник Джонсона — Доминик Каммингс, в прошлом руководитель кампании за Brexit, прототип главного героя одноименного фильма, роль которого сыграл Бенедикт Кэмбербэтч. Опираясь на таких людей, нынешний премьер-министр рассчитывает убедить избирателей в правильности своих действий, но пока что трехлетний хаос в британской политике остается единственным ощутимым результатом референдума о выходе из ЕС. Последний опрос общественного мнения показал, что 49 процентов респондентов считают, что правительству следует опять отложить Brexit и провести новый референдум.