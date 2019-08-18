Украинские пограничники обстреляли отказавшийся остановиться внедорожник

В Черновицкой области украинские пограничники ранили 24-летнего мужчину, открыв огонь по внедорожнику Nissan Patrol, который не остановился по требованию, а продолжил двигаться в направлении села Шепот.

Всего в машине находились трое мужчин. Пострадавший, сидевший на пассажирском сидении сзади, оказался местным жителем. С огнестрельным ранением его отправили в Путильскую городскую больницу, на место происшествия отправились наряд и следственно-оперативная группа

Дело передано в Государственное бюро расследований, передает РИА Новости.