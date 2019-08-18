Сын Валерии женился без ведома семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.

Как рассказал супруг артистки, продюсер Иосиф Пригожин, пара расписалась в швейцарском городе Монтре. Однако это была только регистрация, свадебные торжества устраивать не стали. Пригожин объяснил, что Артемий давно не живет за счет родителей, однако профинансировать большой праздник пока не готов.

Избранницей сына Валерии, по словам продюсера, стала девушка Наташа, с которой он сначала учился в школе, а потом в университете. Пригожин признался, что девушка им всегда нравилась, но семья не догадывалась, что Артемий состоит с ней в отношениях, пишет РИА Новости.