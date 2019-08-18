Генерал Картер предупреждает: Россия пытается расширить свою сферу влияния

Россия собирается включить некоторые страны Африки в свою сферу влияния, считает начальник Штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер.

Но есть шанс развернуть их на Запад посредством оказания военной и экономической помощи. Так, сейчас Англия собирается отправить военных специалистов в Нигерию для борьбы с "Боко Харам".

Кроме того, Лондон планирует сделать службу в британских ВС более заманчивой для специалистов по кибербезопасности и даже привлекать гражданских экспертов этой специальности. Также в перспективе – строительство военной академии на Ямайке (по образцу Сандхерста), где могли бы учиться дети из стран Карибского бассейна, передает ТАСС.