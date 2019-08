Конор Макгрегор оказался в черном списке у ирландцев

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор оказался в опале у представителей ирландского паба The Salty Shamrock во Флориде. Руководство заведения отказалось от дальнейшей реализации брендированного виски скандального бойца и показательно вылило напиток в туалет.

Due to the recent cowardly and appalling behavior of the so-called Irish #MMA fighter #ConorMcGregor, the Salty Shamrock Irish Pub will no longer carry his product nor associate its business with his name. We will discard his whiskey I challenge every Irish bar owner to do same pic.twitter.com/xVeJXQqzBg