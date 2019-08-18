Теннис. Потапова пробилась в основную сетку турнира в Нью-Йорке

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в основной этап турнира в американском Нью-Йорке. В финале квалификационного раунда 18-летняя россиянка одержала победу над американкой Франческой Ди Лоренцо.

Потапова, имеющая 76 номер в мировом рейтинге WTA, взяла верх над своей соперницей по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 662 в пользу российской теннисистки. Матч продолжался 2 часа три минуты.

Отметим, что данный турнир станет дебютным. Ранее он не проводился, и станет заменой Кубку Квебека в календаре WTA. Призовой фонд созданного теннисного турнира составит 250 тысяч долларов.