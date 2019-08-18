Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, собирающийся с визитом на Украину, обозначил круг тем, которые он намерен обсудить с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

"Я намерен обсудить с президентом создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", — заявил израильский премьер, слова которого цитирует РИА Новости.

Поездка запланирована на 18-20 августа. Планируется, что Нетаньяху встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яру, примет участие в ряде других мероприятий. Визит осуществляется по приглашению Зеленского.

В Израиле 17 сентября состоятся досрочные парламентские выборы.