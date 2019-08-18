"Котик с горящими глазами": жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне

Украинский культурный фонд, возглавляемый Мариной Порошенко (супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко), выделил 8,9 миллиона гривен (около 351477долларов США) на производство комедийного фильма о войне в Донбассе. Это третье место в рейтинге по объему выделенных средств фонда.

Фильм называется "Котик с горящими глазами", режиссер – Владимир Тихий, премьера ожидается в октябре. По замыслу создателей, кинолента должна помочь людям пережить посттравматический стрессовый синдром, приобрести новые измерения героики, потому что украинцы смогли остановить мощного и коварного врага.

Также комедия выиграла конкурс "Госкино". Его продюсеры получат грант размером 7,4 миллиона гривен (292240 долларов США). То есть всего на ленту выделено около 643717 долларов США, передает РИА Новости.