"Торпедо" вернуло себе лидерство в ФНЛ

Московское "Торпедо" одержало победу в матче девятого тура Футбольной национальной лиги против ивановского "Текстильщика". Встреча, проходившая на столичном стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, завершилась со счетом 3:1 в пользу черно-белых.

Подопечные Сергея Игнашевича, находившиеся с 15 минуты матча в большинстве, смогли забить три подряд мяча в ворота гостей из Иванова в промежутке с 44 по 60 минуту. Авторами забитых мячей стали Артур Галоян и Иван Сергеев, оформивший дубль. Под занавес встречи "текстильщик" Алексей Горюшкин забил ответный мяч и установил окончательный результат – 3:1 в пользу "Торпедо".

Таким образом, "автозаводцы" набрали 22 очка и вернули себе лидерство в ФНЛ – втором по силе дивизионе российского футбола. Следом за ними идут "Химки" (21 балл) и волгоградский "Ротор" (19 очков).

Напомним, что "Торпедо" является дебютантом ФНЛ. В предыдущем сезоне клуб с Восточной улицы выступал дивизионом ниже.