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18 августа 201920:46

Скончались в больницах: число жертв взрыва бензовоза возросло до 95

фото: twitter.com/The Citizen Tanzania

В результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании погибли в общей сложности 95 человек. Ранее сообщалось о 69 жертвах трагедии.

Взрыв прогремел в оживленном квартале Морогоро 10 августа. На улице города перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо. По словам очевидцев, возле машины собрались мужчины, которые бросились собирать бензин. Однако один из них закурил сигарету и затем бросил окурок, что и вызвало воспламенение горючего с последующим взрывом. Погибли местные жители, собиравшие топливо, случайные прохожие и уличные торговцы, пишет ТАСС.

Президент Танзании Джон Магуфули объявил в Танзании трехдневный траур.

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