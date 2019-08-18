"Челси" продолжает серию без побед, сыграв вничью с "Лестером"

На туманном Альбионе состоялась воскресная программа второго тура чемпионата Англии по футболу. Лондонский "Челси" продолжает едва начавшийся сезон без побед. На этот раз подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграли вничью с "Лестером" – 1:1.

На седьмой минуте матча полузащитник "синих" Мэйсон Маунт открыл счет, однако развить успех лондонцам не удалось. Наоборот, спустя час после первого гола гости из "Лестера" восстановили статус-кво благодаря голу Онинье Ндиди. Больше голов в игре забито не было.

Таким образом, во втором матче английской премьер-лиги "Челси" не смог добиться победы. Лондонцы набрали свое первое очко в текущем сезоне АПЛ. В турнирной таблице они находятся на 15 строчке. "Лестер" же с двумя баллами находится чуть выше – на 12 месте.

В еще одной встрече дня новичок АПЛ "Шеффилд Юнайтед" добился первой победы в сезоне, обыграв "Кристал Пэлас" (1:0).