Шойгу не считает, что Россия дразнит американцев

Полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку – это плановая работа, а вовсе не попытка подразнить американцев, объяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу. И добавил, что стратегическая и дальняя авиация начала летать как раньше.

Американцы о полетах знают, сами полеты планируются в начале года. Сложно себе представить, чтобы кто-то начал задирать соседа стратегическими бомбардировщиками – ракетоносцами. Наоборот, это попытка обратить внимание соседей на желание обеспечить свою безопасность.

Два бомбардировщика Ту-160 были переброшены на аэродром Анадырь в рамках учений, а спустя два дня вернулись в Саратовскую область. Ровно так же в конце июля российские и китайские самолеты патрулировали нейтральные воды Японского и Восточно-Китайского морей, передает ТАСС.