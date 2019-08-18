"Локомотив" обыграл "Динамо" в 600 матче Семина в чемпионатах России

"Локомотив" добился победы в столичном дерби над столичным "Динамо" в заключительном матче игрового дня шестого тура чемпионата России по футболу. Московские "железнодорожники" обыграли динамовцев на их стадионе со счетом 2:1.

"Динамо" начало матч обескураживающе – уже на третьей минуте встречи новичок бело-голубых Максимилиан Филипп ударом со штрафного открыл счет своим голам за новый клуб. Однако "Локо" к исходу первого получаса игры отыгрался после удачного исполнения пенальти Алексеем Миранчуком.

Победитель же матча был определен уже в заключительные десять минут матча, когда в результате трехходовки Алексей Миранчук – Рифат Жемалетдинов – Антон Миранчук последний из них оказался перед воротами "Динамо" и без труда забил победный для "Локомотива" гол.

Футболисты "Локомотива" добились победы в 600 матче главного тренера команды Юрия Семина. Благодаря гостевому успеху "железнодорожники" набрали 13 очков и поднялись на вторую строчку РПЛ. "Динамо" же с пятью баллами занимает 13 позицию в таблице.

Шестой тур завершится в понедельник принципиальным дерби между ЦСКА и "Спартаком".