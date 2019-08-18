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18 августа 201922:03 Анастасия Ефимова

Курильщиков предложили признать экономически невыгодными работниками

Курильщиков предложили признать экономически невыгодными работниками

Российский Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе. В ведомстве заявляют, что экономические потери РФ от курения составляют до 2 процентов ВВП. Кроме того, вероятность, что курящий сотрудник пропустит рабочие дни из-за болезни, на 9 процентов выше. При этом предложение Минздрава носит рекомендательный характер.

Это уже тоже примета времени: у каждого офисного здания, на проходных и у въездов — традиционный перекур. С тех пор как дымить внутри производственных помещений запретили, работники с вредными привычками вынужденно идут на свежий воздух, чтобы вдохнуть никотин, потратив таким образом драгоценные минуты своего рабочего времени.

"В среднем, перекур — это около 7 минут. Если это одна сигарета. Если посчитать, сколько выходят покурить, это примерно около 40 минут рабочего времени, которое люди, которые не курят, не тратят на это", — говорит сотрудник одной из компаний Марина Муравьева.

Похожие цифры озвучивают эксперты, которые подсчитали, что каждый третий работающий курильщик делает никотиновый перерыв до четырех раз в день. Еще 37 процентов курят каждый час. И если верить этим цифрам, из восьми рабочих часов почти полтора проводят с сигаретой в руках. Именно этих сотрудников и предлагают штрафовать как экономически невыгодных для работодателя.

"Предлагается опираться на некий калькулятор. И этот калькулятор должен в каждой отрасли показывать, насколько влияет курение, насколько влияет употребление алкоголя на снижение работоспособности, на снижение производительности труда", — отмечает учредитель Союза борьбы за народную трезвость по Московской области Андрей Сталинов.

Это называется "Корпоративные модельные программы". Они опубликованы на официальном сайте Минздрава. И касаются укрепления здоровья работающих граждан в целом. Но вот если с малоподвижным образом жизни или здоровым питанием, а такие приоритеты тоже включены в документ, все более-менее понятно, то вот раздел, посвященный курению, уже вызывает серьезные споры.

"Рекомендуют бизнесу штрафовать тех работников, которые во время рабочего дня курят. Мне кажется, это нарушение и закона, и, ну, просто здравой логики. Возможно другое. Возможно поощрять работников. То есть рекомендовать бизнесу поощрять работников, которые готовы отказаться от курения", — предлагает исполнительный директор Движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

Такая мера в документе тоже предусмотрена: помощь тем, кто хочет, но пока не может бросить, а также премии за победу над никотиновой зависимостью. Все на усмотрение работодателя. А вот его желание оштрафовать курильщика может обернуться судебным иском как потенциально противоречащее Трудовому кодексу.

"Это уже в корне своем неправомерно, так как штрафовать за перекуры как таковые действующим законодательством не предусмотрено. Предусмотрено лишь следующее: что можно вводить внутренние правила распорядка, а именно курение в определенных местах в определенное время", — заявляет юрист Асад Юсуфов.

Полностью лишить подчиненных права на перекур работодатель не может. Зато может свести число подобных перерывов к абсолютному минимуму. Впрочем, такая табачная непримиримость грозит бизнесмену встречными претензиями. Ведь, по закону, работать за компьютером, например, можно только 45 минут подряд, после чего четверть часа каждый сотрудник обязан отдыхать. А делать он это может как угодно, хоть с сигаретой в руках.

"У нас, например, на работе технические специалисты, техники, я в сервисной компании работаю, инспектируют оборудование на заводах. И они могут покурить. А парни — хорошие специалисты, работают. И сутками могут работать, и так далее. То есть производство не стоит. Ну, пошел человек, покурил несколько раз. Главное — результат этой работы, я считаю", — говорит сотрудник компании Елена Носова.

А чтобы результат был впечатляющим, опубликованный документ предлагает работодателям пойти на серьезные траты. Не просто развесить в офисе плакаты о вреде курения, но и, например, оборудовать зоны для занятий спортом и даже медицинские кабинеты, где курильщикам помогут одержать победу над никотином. И только потом упорствующих штрафовать. Судя по всему, нововведения потребуют от тех, кто на них решится, серьезных расходов, которые далеко не каждое предприятие на себя возьмет. Да и предложенные на сайте Минздрава меры носят сугубо рекомендательный характер.

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