Экс-президентов Молдавии могут лишить части привилегий

Бывшие президенты Молдавии могут лишиться части привилегий. Государственная канцелярия страны представила в правительство соответствующие поправки в законодательство.

Так, прежних глав государства: Мирчу Снегура, Петра Лучинского, Владимира Воронина и Николая Тимофти — предлагается оставить без личного кабинета и помощника, а также служебного автомобиля, который постоянно находится в их распоряжении.

Вместе с тем экс-президентам сохранят повышенную пенсию, право на бесплатную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение, а также дипломатический иммунитет и личную охрану. Служебные машины им будут предоставляться в случае необходимости.

Таким образом, если поправки будут одобрены молдавским парламентом, расходы госбюджета сократятся, по предварительным подсчетам, на 500 тысяч лей (около 30 тысяч долларов) в год, пишет ТАСС.

Личный кабинет, помощника и служебный автомобиль бывшим президентам предоставили в 2016 году депутаты правившей тогда Демократической партии, которую возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк. В июне Партия социалистов республики договорилась с проевропейским блоком Acum сформировать правящую коалицию, однако демократы уходить в оппозицию отказались. Они организовали протесты своих сторонников в Кишиневе, но после того, как в поддержку новой молдавской власти выступили Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу.