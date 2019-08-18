Сборная России по баскетболу выиграла матч против Финляндии

Мужская сборная России по баскетболу продолжает подготовку к предстоящему Кубку мира и в международном товарищеском турнире добилась победы над командой Финляндии. Проходивший в финском Эспоо матч завершился победой россиян со счетом 81:67.

В составе российской команды самым результативным баскетболистом матча стал Сергей Карасев, записавший на свой счет 18 очков. Помимо него Никита Курбанов отметился 15 баллами, а Андрей Воронцевич и Владимир Ивлев набрали по девять очков.

Теперь заключительным этапом в преддверии мирового первенства станет еще один товарищеский матч – на этот раз в соперниках у подопечных Сергея Базаревича будут баскетболисты сборной Испании. Матч состоится 28 августа.

Сам же Кубок мира по баскетболу стартует для россиян 31 августа матчем против Нигерии. Позже сборная России на групповом этапе также встретится с Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).