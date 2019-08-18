Светлана Кузнецова проиграла финал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла добиться победы в финальном матче престижного турнира категории Premier в Цинциннати против американки Мэдисон Киз. Россиянка потерпела поражение по итогам двух сетов.

Кузнецова имела преимущество в каждом из двух сетов, ведя по ходу матча со счетом 5:3, но каждый раз она упускала возможность довести партию до победы. Матч завершился для нее поражением со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Матч продолжался 1 час 45 минут.

Напомним, что накануне серии турниров в США Кузнецова столкнулась с визовой дискриминацией. Тем не менее, проблема решилась и в Цинциннтати Кузнецова, являющаяся 153 ракетой мира, по ходу турнира выбила из розыгрыша сразу трех соперниц из Топ-10 мирового рейтинга WTA: американку Слоан Стивенс, чешку Каролина Плишкову и австралийку и вторую ракетку мира Эшли Барти.