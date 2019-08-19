В Хакасии почтили память погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

В Хакасии прошли траурные мероприятия, посвящённые десятилетию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Трагедия унесла жизни 75 энергетиков.

В память о них на набережной Енисея в поселке Черёмушки компания "РусГидро" открыла сквер. В его центре — композиция с именами погибших, передает "Россия 24". Участники церемонии возложили цветы к мемориалу.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа 2009 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории российской энергетической отрасли. Поток воды хлынул из турбины, у которой разрушилось крепление крышки. Затопило машинный зал. Все десять гидроагрегаторов были повреждены.

Штаб по восстановлению работы ГЭС курировал Игорь Сечин, в то время он занимал пост вице-премьера. Как сообщалось, благодаря работе правительственной комиссии масштаб потерь удалось минимизировать. Восстановление станции завершили в 2014 году.