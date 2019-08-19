Гимнастика: триумф сестер Авериных

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала три золота в индивидуальных финалах на этапе Кубка вызова в Минске. Спортсменка победила в упражнениях с мячом, булавами и лентой и стала третьей в состязаниях с обручем. У ее сестры-близнеца Арины — серебряные медали за мяч, ленту и обруч, а также бронза за выступление с булавами. Турнир в столице Белоруссии завершен.

Сестры Аверины в очередной раз подтвердили статус главных фаворитов любого международного турнира. На этот раз в Минске.



Дина заняла первое место в упражнениях с мячом. Плюс к этому завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами и также выиграла в упражнениях с лентой.



Ее сестра Арина завоевала серебро в упражнениях с мячом, лентой и обручем и стала третьей в упражнениях с булавами.



В столице Белоруссии публика очень тепло встречала наших девушек и реагировала на их выступления. Не исключено, что этот фактор тоже сыграл свою роль и помог сестрам показать такой результат.



Единственное индивидуальное золото, которое не досталось нашей команде — за упражнения с обручем — получила гимнастка из Израиля. В групповых выступлениях с пятью мячами россиянки стали вторыми, уступив итальянкам. В соревнованиях с тремя обручами и двумя парами булав мы стали восьмыми, золото — у Болгарии.



А накануне Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье, где второй также стала ее сестра Арина. А наша сборная взяла золото еще и в групповом многоборье. Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Вера Бирюкова, Анастасия Шишмакова и Анжелика Стубайло в сумме набрали более 59 баллов, взяв золото.



Белорусский этап мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, который стартовал в пятницу в завершен.



Впереди с 30 августа по 1 сентября — турнир в Казани.

