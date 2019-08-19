Россиянин Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в США

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters, победив в финале в Цинциннати (США) бельгийца Давида Гоффена.

В финале соревнования россиянин обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Спортсмены в третий раз встречались между собой, Медведев одержал вторую победу.

По пути к финалу он победил британца Кайла Эдмунда, француза Бенуа Пэра, немца Яна-Леннарда Штруффа, россиянина Андрея Рублева и серба Новака Джоковича (после матча он назвал россиянина одним из лучших игроков мира).

За последние десять лет из российских теннисистов турнир серии Masters выигрывали только Карен Хачанов и Медведев. Хачанов стал победителем турнира в Париже в ноябре 2018 года. До Хачанова побеждал Николай Давыденко (2009 год).