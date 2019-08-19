19 августа 201906:19
Разногласия привели отношения Берлина и Вашингтона "на дно"
Из-за разногласий в экономике и политике отношения между Берлином и Вашингтоном фактически оказались "на дне". Именно так пишет издание Der Spiegel.
Журналисты указывают на постоянные угрозы и давление со стороны США. И особо подчеркивают резкое расхождение позиций по Ирану.
Тревожным сигналом служат и соцопросы, передает "Россия 24". По данным того же издания, жители Германии еще никогда не относились к Соединенным Штатам так негативно. 85 процентов опрошенных не одобряют действий Вашингтона и считают его неудобным и ненадежным партнером.
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