Разногласия привели отношения Берлина и Вашингтона "на дно"

Из-за разногласий в экономике и политике отношения между Берлином и Вашингтоном фактически оказались "на дне". Именно так пишет издание Der Spiegel.

Журналисты указывают на постоянные угрозы и давление со стороны США. И особо подчеркивают резкое расхождение позиций по Ирану.

Тревожным сигналом служат и соцопросы, передает "Россия 24". По данным того же издания, жители Германии еще никогда не относились к Соединенным Штатам так негативно. 85 процентов опрошенных не одобряют действий Вашингтона и считают его неудобным и ненадежным партнером.