В Великобритании без света остались 40 тысяч домов

В Великобритании 40 тысяч домов остались без света. К таким последствиям привел демонтаж старой угольной электростанции в городе Диткот.

После мощного взрыва внушительного размера конструкции сложились, будто карточный домик. Очевидцы выложили в сеть эти видеокадры. Позже появились жалобы на то, что примерно на час люди внепланово остались без электричества, передает "Россия 24".

В компании, которая обеспечивает электроэнергией местных жителей, обещали разобраться в случившемся. И начали расследование инцидента.