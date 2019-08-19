Boeing 757 авиакомпании Delta Air Lines совершил жесткую посадку на Азорах

На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757 авиакомпании Delta Air Lines.

Лайнер получил повреждения корпуса, передает "Россия 24". Есть ли пострадавшие среди пассажиров, пока не сообщается.

Известно, что самолет выполнял рейс из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, приземлился в воздушной гавани португальского города Понта-Делгада.

Обратный рейс авиакомпания решила отменить.