Двойное гражданство террориста чуть не поссорило Канаду и Британию

Канада крайне разочарована решением Великобритании, которая лишила своего подданства боевика, плененного в Сирии. У него было двойное гражданство: британско-канадское.

В Соединенном Королевстве, не желая разбираться в вопросах безопасности, поспешили откреститься от своего подданного. И вместо того, чтобы провести расследование и наказать террориста, — просто лишили его британского паспорта.

Нет гражданина — нет проблемы. Такой подход в Оттаве вызвал возмущение. Власти Канады заявили, что самостоятельно выдвинут обвинение и проведут судебный процесс. Но подчеркнули, что не ожидали такой безответственности от Лондона.

Джек Леттс прибыл в Сирию в 2014 году, чтобы примкнуть к группировке ИГИЛ (запрещена в РФ). В 2017 году он попал в плен, сообщает телеканал "Россия 24".