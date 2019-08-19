Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP, Хачанов – девятый

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 августа опубликовала обновленный рейтинг организации. Первая десятка рейтинга, в которой два россиянина, претерпела минимум изменений.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, в его активе 11685 очков. Второй – испанец Рафаэль Надаль (7945), третий – швейцарец Роджер Федерер (6950), четвертый – австриец Доминик Тим (4925).

На пятую строчку с восьмой поднялся россиянин Даниил Медведев (4195), который стал победителем турнира в американском Цинциннати, его соотечественник Карен Хачанов (2890) сохранил за собой девятое место. Еще один россиянин Андрей Рублев (1031) поднялся с 70-й строчки на 47-ю.

Стоит отметить, что впервые с 2010 года российский теннисист вошел в пятерку рейтинга ATP. В прошлый раз это достижение покорилось Николаю Давыденко, который занимал пятую строчку на протяжении четырех недель с 24 мая по 21 июня.