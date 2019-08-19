Нападающий "Спартака" Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины для подготовки к отборочному турниру на летние Олимпийские игры-2020 в Японии.

Матчи отбора пройдут в январе 2020 года в Колумбии. Помимо 22-летнего форварда "красно-белых", вызов получили еще 25 футболистов.

Estos son los futbolistas convocados para la #SelecciónMayor y #Sub23 que jugarán amistosos en el mes de septiembre en fecha FIFA 👇 pic.twitter.com/oI9tqXYwSP — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) August 18, 2019

Понсе стал игроком "Спартака" летом 2019 года, перейдя из итальянской "Ромы". В текущем сезоне аргентинец в составе московской команды принял участие в шести играх во всех турнирах и забил два мяча. Также на его счету три матча за молодежную сборную Аргентины.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего "красно-белых" на три встречи за грубую атаку вратаря "Динамо" Антона Шунина.