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19 августа 201909:00

Нападающий "Спартака" Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Сергей Савостьянов/ТАСС

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины для подготовки к отборочному турниру на летние Олимпийские игры-2020 в Японии.

Матчи отбора пройдут в январе 2020 года в Колумбии. Помимо 22-летнего форварда "красно-белых", вызов получили еще 25 футболистов.

Понсе стал игроком "Спартака" летом 2019 года, перейдя из итальянской "Ромы". В текущем сезоне аргентинец в составе московской команды принял участие в шести играх во всех турнирах и забил два мяча. Также на его счету три матча за молодежную сборную Аргентины.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал нападающего "красно-белых" на три встречи за грубую атаку вратаря "Динамо" Антона Шунина.

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