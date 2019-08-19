"Бавария" объявила о переходе Микаэла Кюизанса из "Боруссии"

Французский полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии". 20-летний хавбек подписал соглашение с действующим чемпионом Германии, рассчитанное на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, "черно-бело-зеленые" выручили на продаже футболиста не менее 12 миллионов евро.

Кюизанс – воспитанник французского "Нанси", откуда летом 2017 перешел в "Боруссию", в составе которой в минувшем сезоне принял участие в 14 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.